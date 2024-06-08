Агент игрока «Порту» Б Вендела сообщил о прекращении переговоров с ЦСКА

Андре Кьюри, представляющий интересы нападающего «Порту» Б Вендела Силвы, рассказал, что переговоры между армейцами и португальским клубом о переходе игрока на данный момент прекращены.

«Это правда, что Вендел точно не перейдёт в ЦСКА из «Порту». Клуб так и не отправил нового предложения, переговоры прекращены», — сказал Кьюри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Венделу 23 года, за вторую команду Порту бразильский нападающий играет с лета 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл 31 матч с учётом всех турниров, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн.

ЦСКА завершил чемпионат России сезона-2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков за 30 матчей.