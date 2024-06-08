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Чалов: буду ли игроком ЦСКА на первом сборе? Хороший вопрос, поживём — увидим

Чалов: буду ли игроком ЦСКА на первом сборе? Хороший вопрос, поживём — увидим
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Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов не смог гарантировать своё присутствие на первых сборах армейцев на фоне слухов о возможном уходе игрока.

— Есть уверенность, что на первом сборе ещё будешь игроком ЦСКА?
— Хороший вопрос. Посмотрим. Поживём — увидим, — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появлялась информация, что французский «Марсель» установил контракт с Фёдором Чаловым и его представителями, но пока не достиг никаких договорённостей.

Чалов в текущем сезоне сыграл 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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