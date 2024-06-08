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Бернарду порекомендовал Жоау Невешу, которым интересуется «Юнайтед», перейти в «Сити»

Бернарду порекомендовал Жоау Невешу, которым интересуется «Юнайтед», перейти в «Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос, куда в дальнейшем он посоветовал бы перейти 19-летнему опорному хавбеку «Бенфики» Жоау Невешу.

«Я бы посоветовал перейти ему в «Манчестер Сити».

Это будет непросто, ведь после его успехов в минувшем сезоне его хотят заполучить многие клубы. Как футболиста и соотечественника я хотел бы видеть его играющим рядом со мной. Хочу для него лучшего.

Мне не нужно убеждать [Гвардиолу в покупке], ведь Жоау Невеш и без того убедителен в том, как он работает, и в том, что он привносит в игру», — приводит слова Бернарду O Jogo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Бенфике» € 100 млн за Невеша, который в минувшем сезоне принял участие в 53 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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