Вратарь сборной Англии Траффорд может перейти в «Ньюкасл» — Фабрицио Романо

21-летний вратарь «Бернли» и сборной Англии Джеймс Траффорд может перейти в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист является приоритетной целью «сорок» на позицию голкипера в это трансферное окно. Сообщается, что в шорт-листе «Ньюкасла» также присутствуют игроки «Арсенала» Аарон Рамсдейл и «Валенсии» Георгий Мамардишвили, но клуб считает их слишком дорогими. Переговоры с «Бернли» уже начались. Также известно, что «Манчестер Сити» получит за своего воспитанника 20% от перепродажи.

Траффорд перешёл из «Манчестер Сити» в «Бернли» летом 2023-го. На счету 20-летнего голкипера 28 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с «Бернли» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.