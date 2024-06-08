Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Англии Траффорд может перейти в «Ньюкасл» — Фабрицио Романо

Вратарь сборной Англии Траффорд может перейти в «Ньюкасл» — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний вратарь «Бернли» и сборной Англии Джеймс Траффорд может перейти в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист является приоритетной целью «сорок» на позицию голкипера в это трансферное окно. Сообщается, что в шорт-листе «Ньюкасла» также присутствуют игроки «Арсенала» Аарон Рамсдейл и «Валенсии» Георгий Мамардишвили, но клуб считает их слишком дорогими. Переговоры с «Бернли» уже начались. Также известно, что «Манчестер Сити» получит за своего воспитанника 20% от перепродажи.

Траффорд перешёл из «Манчестер Сити» в «Бернли» летом 2023-го. На счету 20-летнего голкипера 28 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с «Бернли» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Материалы по теме
Мамардашвили может перейти в «Ньюкасл» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android