Дзагоев поделился впечатлениями от работы селекционером

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от работы селекционером в армейском клубе.

— Недавно вы были в Сербии на финале Кубка, в наших СМИ сразу начали писать, что вы просматриваете капитана «Войводины» Деяна Зукича. Это так или вы решили просто встретиться с Красичем и Тошичем?

— С Зораном я постоянно на связи, с Милошем не так часто видимся. К сожалению, эти новости я комментировать не могу.

— Какое самое экзотическое место, которое посетили в качестве работы селекционером?

— У меня не так много было поездок, но успел пару раз побывать в Сербии, ещё был в Египте. Мне эта работа понятна, так что трудимся на благо нашего великого клуба, — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».