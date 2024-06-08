Фанаты сборной Англии потратили более £ 2 млн на поддельные футболки в преддверии Евро

Болельщики сборной Англии в преддверии чемпионата Европы — 2024 приобрели поддельные игровые футболки своей национальной команды на сумму более чем в £ 2 млн (€ 2,3 млн). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на одном оптовом сайте уже было продано более 26 тыс. поддельных футболок. Подчёркивается, что в ближайшие дни их продажи увеличатся. Экипировщик сборной Англии Nike уже потерял как минимум £ 6,5 млн (€ 7,6 млн) из-за подобных покупок.

Евро-2024 пройдёт в Германии, где действуют законы по борьбе с распространением поддельных товаров. Штрафы за ношение поддельных вещей могут достигать £ 4000 (€ 4700).

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Евро-2024: итоговый список команд: