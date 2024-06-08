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«Объяснений этому не могу найти». Обляков — об упущенных очках ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ

«Объяснений этому не могу найти». Обляков — об упущенных очках ЦСКА в прошлом сезоне РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о причинах неудачного результата московского клуба по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

— Что пошло не так в этом сезоне у ЦСКА?
— Честно, не могу понять. В концовках матчей потеряли много очков. Объяснений этому не могу найти. Нам всё это надо принять и идти дальше, — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

Московский ЦСКА упустил 23 очка в матчах, в которых вёл в счёте в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги. Этот результат является худшим в чемпионате России со времён «Ростова» в сезоне-2019/2020.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 48 очков за 30 матчей. Первое место по итогам чемпионата занял «Зенит» (57).

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