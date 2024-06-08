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Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», женский ЦСКА завоевал Суперкубок. Главное к вечеру

Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», женский ЦСКА выиграл Суперкубок России, «Чайка» вернулась в Первую лигу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 июня.

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«Чайка» вернулась в Первую лигу спустя три сезона

Женский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Зенит»

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