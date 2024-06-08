Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», женский ЦСКА завоевал Суперкубок. Главное к вечеру

Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», женский ЦСКА выиграл Суперкубок России, «Чайка» вернулась в Первую лигу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 июня.
Футбол
«Чайка» вернулась в Первую лигу спустя три сезона
Женский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Зенит»
Хоккей
«Металлург» представил план предсезонной подготовки
Теннис
Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», в финале отдав Паолини всего три гейма
Бокс/ММА
Гаджи Автомат победил Фернандо Родригеса на RCC Hard 8 в Екатеринбурге
Баскетбол
Евгений Колесников объявил о завершении карьеры
«Барселона» объявила об уходе главного тренера Роджера Гримау
Сергей Кущенко назвал клуб, который может присоединиться к Единой лиге
Авто
«Феррари» оштрафована на € 5 тыс. за установку неправильных шин Шарлю Леклеру
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