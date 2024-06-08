Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Свёнтек выиграла Ролан Гаррос, женский ЦСКА победил Зенит в Суперкубке России, Чайка вернулась в Первую лигу

Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос», женский ЦСКА завоевал Суперкубок. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», женский ЦСКА выиграл Суперкубок России, «Чайка» вернулась в Первую лигу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 8 июня.

Футбол

«Чайка» вернулась в Первую лигу спустя три сезона

Женский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Зенит»

Материалы по теме
Чудо-удар оставил «Зенит» без трофея! ЦСКА отпраздновал победу в Суперкубке в джакузи
Live
Чудо-удар оставил «Зенит» без трофея! ЦСКА отпраздновал победу в Суперкубке в джакузи

Хоккей

«Металлург» представил план предсезонной подготовки

Материалы по теме
«Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ
«Эдмонтон» прервёт канадскую засуху? Не думаем. Прогноз «Чемпионата» на финал плей-офф НХЛ

Теннис

Ига Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос», в финале отдав Паолини всего три гейма

Материалы по теме
Свёнтек стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 4-й раз! Ига без проблем разобралась с Паолини
Live
Свёнтек стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 4-й раз! Ига без проблем разобралась с Паолини

Бокс/ММА

Гаджи Автомат победил Фернандо Родригеса на RCC Hard 8 в Екатеринбурге

Материалы по теме
RCC Hard 8: Гаджи Автомат вернулся! Саратов забрал чемпионский пояс и миллион
Live
RCC Hard 8: Гаджи Автомат вернулся! Саратов забрал чемпионский пояс и миллион

Баскетбол

Евгений Колесников объявил о завершении карьеры

«Барселона» объявила об уходе главного тренера Роджера Гримау

Сергей Кущенко назвал клуб, который может присоединиться к Единой лиге

Материалы по теме
В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей
В Греции очень весело. Владелец клуба Евролиги якобы угрожал властям и оскорблял судей

Авто

«Феррари» оштрафована на € 5 тыс. за установку неправильных шин Шарлю Леклеру

Другие

Во Франции обнаружили рекламу Олимпийских игр — 2024 с фото Исинбаевой и флагом России

Результаты онлайн-партий в матче Крамника и Жоспема аннулированы

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android