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«Чайка» спустя три сезона вернулась в Первую лигу

«Чайка» спустя три сезона вернулась в Первую лигу
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Закончился матч 18-го тура второго этапа группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги, в котором «Новосибирск» принимал «Чайку» из села Песчанокопское. «Чайка» одержала победу со счётом 3:0.

Россия - LEON-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
08 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Новосибирск
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Чайка
Песчанокопское
0:1 Квеквескири – 1'     0:2 Хохлачёв – 14'     0:3 Хохлачёв – 19'    

Таким образом, клуб из Песчанокопского завершил сезон-2023/2024 в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги на втором месте, обеспечив себе прямой выход в Мелбет Первую лигу. В активе команды Дмитрия Пятибратова 31 очко после 18 матчей. Ранее повышение досрочно получила «Уфа», которая выиграла Вторую лигу, имея в активе 33 очка.

Напомним, «Чайка» была переведена во Вторую лигу летом 2021 года по решению КДК РФС. Команда должна была выступить в сезоне-2021/2022 ФНЛ (ныне – Первая лига), но была отправлена в низший дивизион за договорные матчи в предшествовавших сезонах.

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