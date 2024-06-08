«Чайка» спустя три сезона вернулась в Первую лигу

Закончился матч 18-го тура второго этапа группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги, в котором «Новосибирск» принимал «Чайку» из села Песчанокопское. «Чайка» одержала победу со счётом 3:0.
Таким образом, клуб из Песчанокопского завершил сезон-2023/2024 в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги на втором месте, обеспечив себе прямой выход в Мелбет Первую лигу. В активе команды Дмитрия Пятибратова 31 очко после 18 матчей. Ранее повышение досрочно получила «Уфа», которая выиграла Вторую лигу, имея в активе 33 очка.
Напомним, «Чайка» была переведена во Вторую лигу летом 2021 года по решению КДК РФС. Команда должна была выступить в сезоне-2021/2022 ФНЛ (ныне – Первая лига), но была отправлена в низший дивизион за договорные матчи в предшествовавших сезонах.
- 8 июня 2024
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