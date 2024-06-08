Червиченко: в сборной России за последние игры порадовали Тюкавин и Максименко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Беларусью (4:0).

«Думал, что у Беларуси команда посильнее, но и у нас сборная вчера прилично выглядела. За последние игры порадовали Тюкавин и Максименко. Если говорить про уровень ребят, которые играют за границей, конечно, Головин выделяется в нашей сборной. Эту игру он пропустил из-за травмы, но всё же. Однако я бы не сказал, что Саша сильно выделяется на фоне Тюкавина. Костя тоже соответствует уровню лидеров европейского чемпионата. Миранчук сыграл вчера неплохо, хоть братья и нестабильно играют.

Мне нравится, что Карпин постоянно пробует в сборной новых людей. Нет такого, что пришёл тренер, набрал банду от агентов и получил благодарность. Он всегда пробует новые сочетания. Это хорошо. У тренера национальной команды задача просеивать всех и выбирать лучших игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.