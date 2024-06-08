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Гасилин: Россия смотрелась бы на Евро достаточно здорово и могла бы выйти в 1/8 финала

Гасилин: Россия смотрелась бы на Евро достаточно здорово и могла бы выйти в 1/8 финала
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями об игре сборной России в товарищеском матче с национальной командой Беларуси, а также предположил, как выглядела бы российская сборная на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Наша сборная правда играла очень хорошо. Уровень мотивации ребят, перестройка, обновление состава позволяют играть настолько зрело. Мне кажется, наша сборная смотрелась бы на Евро достаточно здорово. Думаю, эта команда отбор бы точно прошла. Мы могли бы выйти в 1/8 финала с учётом того, что на самом турнире выходят и по три команды из группы.

Результат в матче с белорусами закономерен. Мы должны обыгрывать такую команду. Не надо при этом думать о чемоданном настроении. Играть за национальную команду — высшее достижение профессионального футболиста. И сыграть за сборную спустя рукава ты просто не можешь», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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