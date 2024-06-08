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Обляков высказался о влиянии смены тренера на футболистов

Обляков высказался о влиянии смены тренера на футболистов
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба и том, как влияет смена наставника на футболистов.

— Расстроились, что уволили Федотова?
— Это жизнь. Так случается, смена тренера не от меня зависит.

— Влияет ли на футболистов смена тренера, к которому команда уже привыкла?
— Конечно, в какой-то степени влияет. У каждого тренера свои требования, они всегда отличаются. Даже в сборной и клубе они всегда разные, — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

57-летний российский специалист Владимир Федотов возглавил армейский клуб летом 2022 года. 3 июня московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Под руководством российского наставника армейцы стали победителями Фонбет Кубка России по футболу в 2023 году.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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