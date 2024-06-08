Александр Удальцов — кандидат на пост спортивного директора «Пари НН»

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Александр Удальцов — кандидат на пост спортивного директора «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас Удальцов занимает пост директора «Динамо» по спортивным проектам в женском футболе. Он уже представил своё видение команды боссам клуба.

«Функционер предлагал уволить Сашу Илича перед стыками и назначить кого-то из тройки Сергей Ташуев, Вадим Евсеев и Алексей Березуцкий.

Также Удальцов предлагает расстаться с Валерием Царукяном, молодым Максимом Шнапцевым. А из вариантов усиления команды называются Астемир Гордюшенко, Николай Обольский и Брайн Идову», — добавил источник «Чемпионата».

Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024 и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.