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Губернатор Нижегородской области — о работе Илича: эти полтора месяца внушают оптимизм

Губернатор Нижегородской области — о работе Илича: эти полтора месяца внушают оптимизм
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился мыслями о работе сербского специалиста Саши Илича на посту главного тренера «Пари НН». Напомним, 46-летний Илич был назначен на пост наставника клуба 4 мая 2024 года.

«Пока эти полтора месяца внушают оптимизм. Он очень системный, стратегический человек. Безусловно, ему было тяжело в конце сезона. Но, на мой взгляд, это тоже имеет свои положительные последствия. Он прошёл такое серьёзное посвящение в РПЛ, и надеюсь, что с этого фундамента, с этой битвы за выживание, которую он выиграл, начнётся его становление как ведущего успешного интересного тренера лиги», — приводит слова Никитина ТАСС.

Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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