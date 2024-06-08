Источник: лучший бомбардир «Урала» Каштанов может перейти в «Факел» или «Ахмат»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, на Каштанова претендуют «Факел» и «Ахмат». Отмечается, что принято принципиальное решение о том, что форвард покинет екатеринбургский «Урал» после вылета команды в Первую лигу по итогам переходных матчей.

Напомним, 28-летний Алексей Каштанов стал лучшим бомбардиром «Урала» в минувшем сезоне-2023/2024 РПЛ, забив шесть мячей, четыре из которых — с пенальти, за 26 матчей. Также на счету футболиста два гола и две голевые передачи в семи матчах Фонбет Кубка России. Контракт Каштанова с «Уралом» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 800 тыс.