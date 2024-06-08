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Защитник «Аль-Насра» Лапорт хочет вернуться в Ла Лигу — Галетти

Защитник «Аль-Насра» Лапорт хочет вернуться в Ла Лигу — Галетти
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Центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт хочет вернуться в Ла Лигу. Об этом сообщил журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, игрок уже согласовал условия личного контракта с одним из испанских клубов, название которого не разглашается. Однако на данный момент отсутствует договорённость между командой из Испании и саудовским клубом: «Аль-Наср» отклонил первое предложение в размере € 7 млн и оценивает новое.

Лапорт в текущем сезоне сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024 «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, набрав 82 очка.

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