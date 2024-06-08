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Саутгейт рассказал о состоянии Стоунза, получившего травму в матче с Исландией

Саутгейт рассказал о состоянии Стоунза, получившего травму в матче с Исландией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии защитника Джона Стоунза, получившего травму в товарищеском матче с Исландией. Напомним, 30-летний футболист был заменён в перерыве встречи.

«Мы думаем, что с ним, вероятно, всё в порядке, но мы не хотели рисковать, учитывая то, что нас ожидает», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Исландии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Сборная Исландии одержала победу со счётом 1:0.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Англии сыграет в группе С. Соперниками англичан будут команды Словении, Дании и Сербии.

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