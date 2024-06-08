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ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: после первого тайма счёт в матче Суперкубка России не открыт

ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: после первого тайма счёт в матче Суперкубка России не открыт
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В эти минуты идёт матч Суперкубка России, в котором встречаются женские «Зенит» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток о начале встречи раздался в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

Командам не удалось открыть счёт по итогам первого тайма.

Ранее защитница ЦСКА Невена Дамьянович сказала: «Каждая игра с «Зенитом» – дерби. Я считаю, что «Зенит» – хорошая команда. Конечно, я уважаю «Зенит». Это будет очень интересный матч, как и каждая встреча, которую мы с ними проводим. Мы готовимся, тренируемся. Посмотрим, кто победит».

В свою очередь, защитница «Зенита» Вероника Куропаткина заявила: «Если честно, немного надоело именно с ними играть. До этого у нас были игры с «Локомотивом» по пять-шесть раз в году. Теперь — с ЦСКА».

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