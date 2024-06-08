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«Ювентус» хочет обменять трёх игроков на хавбека «Аталанты» Копмейнерса — Tuttosport

«Ювентус» хочет обменять трёх игроков на хавбека «Аталанты» Копмейнерса — Tuttosport
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«Ювентус» предложил «Аталанте» новые условия возможного трансфера атакующего полузащитника бергамасков Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Аталанта» не собирается отдавать нидерландского хавбека за сумму ниже, чем € 60-70 млн. Поэтому туринцы намерены сбить возможные затраты на переход Копмейнерса, включив в сделку трёх своих футболистов. Речь идёт об игроках туринцев Мойзе Кине, Деане Хёйсене и Сэмюэле Айлинге.

Ранее сообщалось, что Тён Копмейнерс уже согласовал контракт с «Ювентусом».

26-летний Копмейнерс выступает за «Аталанту» с августа 2021 года, когда он перешёл в клуб из Бергамо из «АЗ Алкмар». В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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