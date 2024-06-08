«Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/8 финала женского Кубка России

Завершился матч 1/16 финала Кубка России среди женщин, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Футболистки «Спартака» одержали победу в матче со счётом 10:0 и вышли в следующий раунд турнира, где сыграют с ЦСКА.

На 28-й минуте матча счёт открыла полузащитница Ксения Коноваева. Затем в течение восьми минут (31-я, 35-я, 36-я) Коноваева забила ещё три мяча в ворота «Пари НН». На 43-й минуте пятый мяч в ворота гостей забила защитница «Спартака» Татьяна Чередина.

Во втором тайме футболистки «Спартака» также забили пять мячей: на 46-й минуте забила полузащитница Валерия Зарубина, на 50-й минуте отличилась Ксения Кулешова, на 52-й минуте восьмой мяч в ворота «Пари НН» забила Вероника Анисина, на 68-й Коноваева оформила пента-трик, а на 71-й забила свой второй мяч Зарубина, установив окончательный счёт в матче.