Червиченко: питерский блок не очень хочет, чтобы Карпин имел такое влияние на наш футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном продолжении работы тренером Валерием Карпиным в сборной России по футболу.

«Не знаю, подпишет ли Карпин со сборной новый контракт. Есть разные точки зрения. Не очень питерский блок хочет, чтобы Карпин, возглавляющий «Ростов», имел такое влияние на наш футбол. Он парень не очень управляемый, с ним немного тяжеловато. Карпин говорит, что есть. Фигура недостаточно комфортная для некоторых, но на данный день альтернативы нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение 55-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года. Карпин также возглавляет «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.