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Гасилин: Миранчук показал всем свой уровень, наши игроки должны стремиться за ним

Гасилин: Миранчук показал всем свой уровень, наши игроки должны стремиться за ним
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями об игре полузащитника сборной России Алексея Миранчука в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:0). Напомним, Миранчук стал автором двух результативных передач.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Миранчук только что выиграл Лигу Европы, он проводит, наверное, лучший свой сезон в карьере в Серии А. Он так и должен играть. Он вышел за сборную и показал всем свой уровень. И за ним должны наши футболисты стремиться», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Алексей Миранчук выступает в составе «Аталанты» с 2020 года. В минувшем сезоне он вместе с итальянским клубом стал победителем Лиги Европы УЕФА. Рыночная стоимость россиянина, по версии Transfermarkt, составляет € 10 млн.

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