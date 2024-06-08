Фёдор Чалов назвал трёх лучших игроков прошлого сезона РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о лучших игроках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2023/2024.

«Спорный вопрос. На каких‑то отрезках были лучше те или иные игроки. Могу выделить тройку: Сперцян, Тюкавин и Кассьерра», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, Фёдор Чалов – воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами, 12 из которых – в РПЛ, и пятью результативными передачами.

Лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра с 21 забитым мячом. На счету нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина 15 голов в лиге. Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян записал на свой счёт 11 мячей.