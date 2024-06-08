Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Чалов назвал трёх лучших игроков прошлого сезона РПЛ

Фёдор Чалов назвал трёх лучших игроков прошлого сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о лучших игроках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2023/2024.

«Спорный вопрос. На каких‑то отрезках были лучше те или иные игроки. Могу выделить тройку: Сперцян, Тюкавин и Кассьерра», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Напомним, Фёдор Чалов – воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами, 12 из которых – в РПЛ, и пятью результативными передачами.

Лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ стал нападающий «Зенита» Матео Кассьерра с 21 забитым мячом. На счету нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина 15 голов в лиге. Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян записал на свой счёт 11 мячей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чалов: буду ли игроком ЦСКА на первом сборе? Хороший вопрос, поживём — увидим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android