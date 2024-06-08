Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера «Удинезе»

Пресс-служба итальянского «Удинезе» объявила об уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера клуба. Напомним, бывший футболист сборной Италии стал главным тренером клуба в апреле этого года.

«Клуб искренне благодарит тренера и его штаб за профессионализм и важный вклад в сохранении места в Серии А. Удачи господину Каннаваро и его команде в дальнейшей работе», — говорится в заявлении на сайте клуба.

«Удинезе» завершил сезон Серии А на 15-м месте, набрав 37 очков.

Напомним, Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз был чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда победила в финале Францию в серии пенальти. В том же году экс-игрок получил «Золотой мяч». Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную команду. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу».