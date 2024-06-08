Президент «Атлетико» Мадрид прокомментировал слухи об интересе клуба к Хулиану Альваресу

Президент «Атлетико» Мадрид Энрике Сересо на фоне слухов о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса в испанский клуб сказал, что не верит в уход футболиста из английской команды.

«Хулиан Альварес — игрок «Манчестер Сити», и я верю, что он оттуда не уйдёт», — приводит слова Сересо журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.