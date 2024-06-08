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Титов: удивительно, почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ

Титов: удивительно, почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу.

«Почему Черчесов не трудоустроился в РПЛ? Это не ко мне вопрос. Честно, не знаю, что, как и почему. У него есть агенты, представители, которые это могут знать. Здесь же много разных моментов может быть. Но это удивительно, согласен», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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