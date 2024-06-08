«Байер» объявил о своём первом трансфере в нынешнем межсезонье

«Байер» объявил о переходе в клуб защитника «Ренна» и молодёжной сборной Франции (U21) Жануэля Белосьяна.

«Жануэль Белосьян — большой талант, у него уже есть опыт выступления на самом высоком уровне во Франции. Он умеет хорошо отдавать пас, а также обладает выдающимся атлетизмом», — приводит слова спортивного директора Симона Рольфеса официальный сайт клуба.

«Я с нетерпением жду своего дебюта, а также болельщиков и стадиона в Леверкузене. Я смотрел матчи команды по телевизору, и то, как они играли, было действительно фантастическим», — приводит слова Белосьяна пресс-служба «Байера»

Белосьян в текущем сезоне сыграл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн, а сумма перехода в «Байер» – € 15 млн.