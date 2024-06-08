ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: Яковлева отличилась на 81-й минуте матча Суперкубка России

В эти минуты идёт матч Суперкубка России, в котором встречаются женские «Зенит» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток о начале встречи раздался в 17:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА.

Командам не удалось открыть счёт по итогам первого тайма. На 81-й минуте встречи нападающая ЦСКА Дарья Яковлева вывела свою команду вперёд.

Ранее защитница ЦСКА Невена Дамьянович сказала: «Каждая игра с «Зенитом» – дерби. Я считаю, что «Зенит» – хорошая команда. Конечно, я уважаю «Зенит». Это будет очень интересный матч, как и каждая встреча, которую мы с ними проводим. Мы готовимся, тренируемся. Посмотрим, кто победит».

В свою очередь, защитница «Зенита» Вероника Куропаткина заявила: «Если честно, немного надоело именно с ними играть. До этого у нас были игры с «Локомотивом» по пять-шесть раз в году. Теперь — с ЦСКА».