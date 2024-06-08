Тюкавин поделился эмоциями от атмосферы на матче Беларусь — Россия
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Нападающий сборной России Константин Тюкавин после товарищеского матча со сборной Беларуси (4:0) оценил атмосферу на стадионе «Динамо» в Минске.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8' 0:2 Тюкавин – 20' 0:3 Чалов – 63' 0:4 Чалов – 69'
«Атмосфера на матче Беларусь — Россия бомба. Очень приятно играть при таком стадионе и при таких болельщиках. Спасибо им, что приехали», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России. Гол Тюкавина в этом матче стал для него дебютным за национальную сборную.
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