Женский ЦСКА впервые выиграл Суперкубок России с четвёртой попытки

Закончился матч женского Суперкубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток о начале встречи раздался в 17:00 по московскому времени. Матч завершился победой ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза. ЦСКА начиная с 2021 года уступал в матчах финала Суперкубка России. Так, клуб дважды, в 2021 и 2022 годах, проиграл трофей «Локомотиву», а в Суперкубке России 2023 года встречался с «Зенитом». В том противостоянии в основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.