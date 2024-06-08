«Не люблю делать прогнозы». Довбик — о возможном уходе из «Жироны»

Нападающий сборной Украины и испанской «Жироны» Артём Довбик прокомментировал информацию о его возможном уходе из клуба, а также поделился ожиданиями от предстоящего выступления национальной команды на Евро-2024.

«Есть новости обо мне, но всё это я воспринимаю спокойно. Я не люблю делать прогнозы.

Я хочу, чтобы наша команда полностью раскрыла свой потенциал на этом чемпионате Европы. Не буду ставить перед собой никаких особых целей. Мы должны хорошо подготовиться и выложиться на все сто, потому что нас ждут как минимум три сложных матча», — приводит слова Довбика Sport.es.

26-летний Артём Довбик играет в «Жироне» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне форвард провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром испанской Примеры сезона-2023/2024. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

На Евро-2024 украинцы сыграют в группе В с Бельгией, Словакией и Румынией.