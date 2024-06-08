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Матч женского Суперкубка России посетили 15 063 зрителя

Матч женского Суперкубка России посетили 15 063 зрителя
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Закончился матч женского Суперкубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Матч завершился победой ЦСКА с минимальным счётом 1:0. Игру посетили 15 063 зрителя.

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

Таким образом, игра стала самой посещаемой в истории матчей женского Суперкубка России.

Напомним, красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза. Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» ранее встречались в Суперкубке России 2023 года, который проходил 17 июня 2023 года. В том противостоянии «Зенит» и ЦСКА в основное время сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.

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