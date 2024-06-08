Испания — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч, в котором примут участие сборные Испании и Северной Ирландии. Команды будут играть на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз сборные Испании и Северной Ирландии встречались между собой в 2007 году. В матче квалификационного раунда к Евро-2008 испанцы одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Хави.

На грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Северная Ирландия не будет принимать участия в финальной стадии Евро-2024.