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Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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Испания — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск

Испания — Северная Ирландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч, в котором примут участие сборные Испании и Северной Ирландии. Команды будут играть на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 22:30 МСК
Испания
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз сборные Испании и Северной Ирландии встречались между собой в 2007 году. В матче квалификационного раунда к Евро-2008 испанцы одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Хави.

На грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Северная Ирландия не будет принимать участия в финальной стадии Евро-2024.

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