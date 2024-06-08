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Игрок «Ростова» Глебов подвёл итоги сезона-2023/2024

Игрок «Ростова» Глебов подвёл итоги сезона-2023/2024
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов подвёл итоги сезона-2023/2024 для своего клуба.

«В «Ростове» достаточно проблемно сезон складывался в начале. Но после зимних сборов играли в хороший футбол, отдавались полностью. Считаю, что весна была показательно хорошая. Если нам удастся глобально держать темп в играх, то будет хороший результат», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах. Отметим также, что в последних четырёх матчах чемпионата России минувшего сезона жёлто-синие потерпели три поражения.

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