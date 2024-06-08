«Максимум — полуфинал». Йенс Леманн высказался о сборной Германии перед Евро-2024

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн поделился ожиданиями от выступления немецкой национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Трудно сказать, как они могут сыграть, потому что у них были ужасные результаты. Они спаслись, выиграв у Франции и Нидерландов, но не стоит переоценивать эти результаты. Для нас эти игры стали очень напряжёнными из-за неудачных выступлений. Внезапно люди немного воодушевились, но мало что изменилось. Мы играли в другой расстановке и вернули Тони Крооса. Но Кроос также участвовал в последних четырёх турнирах, и мы вылетели из них.

Я не сторонник того, чтобы говорить: «Теперь мы станем великими». Я могу представить, что если у нас есть три или четыре игрока с большим талантом, то они сделают разницу. Думаю, что максимум — это полуфинал. После двух лет они всё ещё не знают, как защищаться», — приводит слова Лемана The Telegraph.