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Матич прокомментировал отсутствие Грилиша и Рашфорда в составе сборной Англии на Евро-2024

Матич прокомментировал отсутствие Грилиша и Рашфорда в составе сборной Англии на Евро-2024
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Сербский хавбек «Лиона» Неманья Матич прокомментировал отсутствие полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша и нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в итоговой заявке сборной Англии на Евро-2024. 6 июня сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024, в котором не оказалось указанных футболистов.

«Я бы всегда хотел, чтобы в команде были такие игроки, как Джек Грилиш и Маркус Рашфорд, которые могут решить исход игры одним ударом! Хорошие новости для нас, что их не будет на турнире», — написал Матич в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

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