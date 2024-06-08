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Деменко: в игре сборной России более всего понравились уверенность и спокойствие

Деменко: в игре сборной России более всего понравились уверенность и спокойствие
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с национальной командой Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Не ожидал, что матч закончится такой крупной победой россиян. Всё-таки думал, что сборная Беларуси перед своими болельщиками даст бой. Но наши полностью переиграли соперника.

В игре сборной России более всего понравились уверенность и спокойствие, с которыми действовали наши футболисты. И самое важное, что не оправдались опасения о расслабленном состоянии, в котором наши игроки выйдут на поле с учётом окончания сезона. Но ребята сконцентрировались на этом матче и показали хороший футбол», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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