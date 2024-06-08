Деменко: в игре сборной России более всего понравились уверенность и спокойствие

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о товарищеском матче сборной России по футболу с национальной командой Беларуси.

«Не ожидал, что матч закончится такой крупной победой россиян. Всё-таки думал, что сборная Беларуси перед своими болельщиками даст бой. Но наши полностью переиграли соперника.

В игре сборной России более всего понравились уверенность и спокойствие, с которыми действовали наши футболисты. И самое важное, что не оправдались опасения о расслабленном состоянии, в котором наши игроки выйдут на поле с учётом окончания сезона. Но ребята сконцентрировались на этом матче и показали хороший футбол», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.