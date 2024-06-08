Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Ростова» Глебов рассказал, как отнёсся к критике после вылета из Кубка России

Футболист «Ростова» Глебов рассказал, как отнёсся к критике после вылета из Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал критику команды после вылета из Фонбет Кубка России. Команда покинула турнир после поражения в 1/2 финала второго этапа Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024 от «Балтики» со счётом 0:1.

«Как я к ней могу отнестись, если это решение главного тренера. Он решил так — много молодых ребят вышло. Для них это опыт. Конечно, обидно, что споткнулись практически перед Суперфиналом. Если брать игру, то должны были выигрывать, но не забили свои моменты. Была мысль, что нужно пройти дальше в Кубке. Получилось так, неприятно. В следующем сезоне будем бороться», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, стал обладателем трофея.

Материалы по теме
Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 пройдёт 10 июня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android