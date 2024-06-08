Футболист «Ростова» Глебов рассказал, как отнёсся к критике после вылета из Кубка России

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал критику команды после вылета из Фонбет Кубка России. Команда покинула турнир после поражения в 1/2 финала второго этапа Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024 от «Балтики» со счётом 0:1.

«Как я к ней могу отнестись, если это решение главного тренера. Он решил так — много молодых ребят вышло. Для них это опыт. Конечно, обидно, что споткнулись практически перед Суперфиналом. Если брать игру, то должны были выигрывать, но не забили свои моменты. Была мысль, что нужно пройти дальше в Кубке. Получилось так, неприятно. В следующем сезоне будем бороться», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит», одержав победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» со счётом 2:1, стал обладателем трофея.