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Португалия — Хорватия: Модрич вывел гостей вперёд

Португалия — Хорватия: Модрич вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором принимают участие сборные Португалии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Перерыв
0 : 1
Хорватия
0:1 Модрич – 8'    

На восьмой минуте встречи Хорватия получила право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Лука Модрич.

Напомним, последний раз команды играли в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в ноябре 2020 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 3:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.

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