Португалия — Хорватия: Модрич вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором принимают участие сборные Португалии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте встречи Хорватия получила право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Лука Модрич.

Напомним, последний раз команды играли в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в ноябре 2020 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 3:2.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.