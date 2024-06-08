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«Барселона» не может заявить девять игроков основного состава — Daily Mail

«Барселона» не может заявить девять игроков основного состава — Daily Mail
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«Барселона» не может заявить девять игроков основного состава на следующий сезон Ла Лиги. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, двукратное снижение фонда оплаты труда за последний год не позволило клубу перестать испытывать проблемы с регистрацией игроков.

Ранее сообщалось, что каталонцы испытывают сложности с регистрацией нового главного тренера клуба Ханс-Дитера Флика его тренерского штаба. Причина аналогичная: клубу необходимо высвободить или заработать средства, чтобы заявить специалиста и его команду.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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