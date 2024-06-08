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«Реал» намерен избавиться от хавбека Рейниера — AS

«Реал» намерен избавиться от хавбека Рейниера — AS
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Атакующий полузащитник «Реала» Рейниер, который вернулся в мадридскую команду после сезонной аренды в итальянском «Фрозиноне», может окончательно покинуть «Королевский клуб» в летнее межсезонье, сообщает AS.

По сведениям источника, в руководстве «Реала» уже сейчас хотят продать бразильца с целью выручить какую-то часть средств, потраченных на его приобретение четыре с половиной года назад. Однако окончательное решение по Рейниеру в лучшем случае будет принято только во время предсезонной подготовки.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

22-летний Рейниер перешёл в мадридский «Реал» в начале 2020 года из бразильского «Фламенго». Хавбек так и не сыграл ни одного матча в составе основной команды «сливочных», проведя три сезона в арендах в дортмундской «Боруссии», «Жироне» и «Фрозиноне». Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рейниера составляет € 3,5 млн.

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