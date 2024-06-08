Власти Мюнхена не разрешают УЕФА провести фейерверк на церемонии открытия Евро-2024 — B&G

Власти Мюнхена, на стадионе в котором пройдут церемония открытия Евро-2024 и первый матч турнира между сборными Германии и Шотландии, не предоставляют УЕФА разрешение на проведение праздничного фейерверка. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, УЕФА хотел запустить около 60 фейерверков на церемонии открытия, которая пройдёт на стадионе «Альянц-Арена», однако власти Мюнхена не спешат с одобрением данного мероприятия. Сообщается, что ранее власти города не рекомендовали использовать фейерверки на церемонии открытия.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.