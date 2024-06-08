Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Власти Мюнхена не разрешают УЕФА провести фейерверк на церемонии открытия Евро-2024 — B&G

Власти Мюнхена не разрешают УЕФА провести фейерверк на церемонии открытия Евро-2024 — B&G
Комментарии

Власти Мюнхена, на стадионе в котором пройдут церемония открытия Евро-2024 и первый матч турнира между сборными Германии и Шотландии, не предоставляют УЕФА разрешение на проведение праздничного фейерверка. Об этом сообщает Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, УЕФА хотел запустить около 60 фейерверков на церемонии открытия, которая пройдёт на стадионе «Альянц-Арена», однако власти Мюнхена не спешат с одобрением данного мероприятия. Сообщается, что ранее власти города не рекомендовали использовать фейерверки на церемонии открытия.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Материалы по теме
Церемония открытия Евро-2024: когда начнётся, где пройдёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android