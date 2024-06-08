Сборная Грузии объявила окончательный состав на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу объявила окончательную заявку на чемпионат Европы — 2024. В состав грузинской национальной команды вошли следующие футболисты:

вратари: Георгий Мамардашвили, Гиорги Лория, Лука Гугешашвили;

защитники: Соломон Кверквелия, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия, Джемал Табидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Георгий Гочолеишвили;

полузащитники: Ника Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Анзор Меквабишвили, Габриел Сигуа, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Леван Шенгелия, Сандро Алтунашвили, Саба Лобжанидзе, Георгий Цитаишвили;

нападающие: Буду Зивзивадзе, Жорж Микаутадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Квилитая.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.