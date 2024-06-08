Сборная Сербии уверенно обыграла Швецию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Швеции и Сербии. Команды играли на стадионе «Френдс-Арена» (Стокгольм, Швеция). Встречу обслуживала бригада бельгийских арбитров, которую возглавлял Рубен Винс. Матч закончился победой сборной Сербии со счётом 3:0.

На 18-й минуте счёт в матче открыл сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника после подачи нападающего Андрия Живковича.

Во втором тайме гости довели счёт до разгромного: на 60-й минуте забил нападающий сборной Сербии Александр Митрович с передачи защитника Филипа Младеновича, а на 70-й минуте матча забил полузащитник Душан Тадич.

Отметим, что сборная Сербии примет участие в Евро-2024, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 сербы сыграют в группе С с Англией, Данией и Словенией.