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Фото: ЦСКА получил трофей за победу в женском Суперкубке России

Фото: ЦСКА получил трофей за победу в женском Суперкубке России
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Московский ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0).

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

Напомним, на 81-й минуте встречи нападающая ЦСКА Дарья Яковлева вывела свою команду вперёд. Этот гол стал единственным в матче и принёс победу ЦСКА в Суперкубке России.

Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза. ЦСКА начиная с 2021 года уступал в матчах финала Суперкубка России. Так, клуб дважды, в 2021 и 2022 годах, проиграл трофей «Локомотиву», а в Суперкубке России 2023 года встречался с «Зенитом». В том противостоянии в основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.

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