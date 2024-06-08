Юран назвал неэтичным вопрос о смене Карпина в сборной России

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран отреагировал на слухи о возможном назначении на пост наставника сборной России. Напомним, контракт действующего тренера российской национальной команды Валерия Карпина рассчитан до 31 июля 2024 года.

«Чего мы сейчас будем об этом говорить? Там есть тренер. Это просто неэтично. Когда у Карпина заканчивается контракт? В конце июля? Пусть сначала контракт закончится. Иначе говорить об этом неэтично, у нас, у тренеров так принято. Сейчас у сборной есть тренер, и у него есть контракт. Когда закончится, можно будет о чём-то говорить», — приводит слова Юрана «Спорт день за днём».

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Карпин также возглавляет «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.