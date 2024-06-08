Тренер женского ЦСКА Зиновьев прокомментировал победу в Суперкубке России

Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев прокомментировал победу красно-синих в матче Суперкубка России с «Зенитом» (1:0).

«В таких матчах главенствует результат. Мы его добились. Поздравляю команду и болельщиков с победой. Я бы не связывал результат с местом проведения матча. Игры с «Зенитом» что дома, что на выезде достаточно сложные. Мы сегодня в какой‑то степени выглядели лучше и создали больше моментов.

Большой праздник, что мы проводим турниры подобного уровня на таких стадионах и при таком количестве зрителей. Сама атмосфера важна, мы были сосредоточены на этом», — приводит слова Зиновьева «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол в матче забила нападающая ЦСКА Дарья Яковлева. Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза.