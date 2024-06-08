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Тренер женского ЦСКА Зиновьев прокомментировал победу в Суперкубке России

Тренер женского ЦСКА Зиновьев прокомментировал победу в Суперкубке России
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Главный тренер женского ЦСКА Максим Зиновьев прокомментировал победу красно-синих в матче Суперкубка России с «Зенитом» (1:0).

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

«В таких матчах главенствует результат. Мы его добились. Поздравляю команду и болельщиков с победой. Я бы не связывал результат с местом проведения матча. Игры с «Зенитом» что дома, что на выезде достаточно сложные. Мы сегодня в какой‑то степени выглядели лучше и создали больше моментов.

Большой праздник, что мы проводим турниры подобного уровня на таких стадионах и при таком количестве зрителей. Сама атмосфера важна, мы были сосредоточены на этом», — приводит слова Зиновьева «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол в матче забила нападающая ЦСКА Дарья Яковлева. Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза.

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