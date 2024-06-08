Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью объяснил решение возглавить команду желанием стать чемпионом Турции.

«Я согласился возглавить эту команду из-за того, что соскучился по игре на победу в чемпионате. В «Роме» у нас не было борьбы за победу – из-за меня тогда все говорили иначе, но это было не так. После того как я ушёл из «Ромы», там ничего и не изменилось. В «Роме» мы достигли относительного успеха в еврокубках, однако не могли конкурировать за победу в своём чемпионате.

Понятно, что «Фенербахче» будет трудно в еврокубках, но, обсуждая перспективы в чемпионате, важно отметить, что, помимо «Бешикташа», «Галатасарая» и «Трабзонспора», мы в числе тех, кто исторически борется за титул в чемпионате Турции. Меня это мотивирует. Такого не было ни в «Роме», ни в «Тоттенхэме», — приводит слова Моуринью O Jogo.

Напомним, 2 июня «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.