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Пименов: контракт Карпина нужно продлевать, у нас появляются новые имена и крепкая сборная

Пименов: контракт Карпина нужно продлевать, у нас появляются новые имена и крепкая сборная
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Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Беларуси и России, а также прокомментировал ситуацию с продлением контракта с наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Ребята отнеслись к матчу профессионально, это главный вопрос, который был у меня перед игрой. Всё-таки заключительный матч перед перерывом, но и тренерский штаб, и футболисты отнеслись профессионально. Второе – это, конечно, результат, и он положительный. Белорусам нужно добавлять во всех компонентах игры. Матч был очень хороший. Что касается оценки работы Валерия Карпина – всё шикарно, у нас появляются новые имена и крепкая сборная. Считаю, его нужно продлевать», — приводит слова Пименова Metaratings.

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение 55-летнего специалиста рассчитано до 31 июля 2024 года. Карпин также возглавляет «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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