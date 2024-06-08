Португалия — Хорватия: хозяева сравняли счёт
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором принимают участие сборные Португалии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 2
Хорватия
0:1 Модрич – 8' 1:1 Жота – 48' 1:2 Будимир – 56'
На 48-й минуте нападающий сборной Португалии Диогу Жота сравнял счёт. Отметим, что форвард вышел на замену перед началом второй половины игры.
Напомним, последний раз команды играли в 6-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в ноябре 2020 года. В том противостоянии португальская национальная команда победила со счётом 3:2.
На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.
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